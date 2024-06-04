台南市議員王宣貿4日質詢透過AI再提升台南智慧城市與治理等議題時，市長黃偉哲表示認同，並簽下「打造智慧AI台南市」連署書，承諾將加強運用AI推動市政，提高公務效率及改善民生服務。（洪榮志攝）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台所到之處都引人矚目，連地方議會也掀起一股「黃仁勳旋風」。台南市議員王宣貿4日總質詢時，特別穿上向親戚借得的黑皮衣，模仿黃仁勳的穿搭風格，質詢AI產業園區及透過AI再提升台南智慧城市與治理等議題。市長黃偉哲回應說，台南市已經做好準備迎接機會來臨，未來市府也會隨著科技進步落實AI應用。

王宣貿強調，他就任的第一次總質詢，就要求市府對於AI產業要預先做好準備，迎接未來的產業風潮，並思考如何在台南打造AI產業園區。鑑於黃仁勳及蘇姿丰相繼回台，勢將帶動許多投資機會，如何將投資機會留在台南，吸引全球頂尖AI人才及企業進駐，帶動地方產業發展，已成為現在最重要的關鍵。

黃偉哲表示，2016年蔡英文總統上任後選擇沙崙重點發展，是因為當時的市長賴清德已將沙崙綠能園區的規畫準備好，因此當蔡總統執政後，必須即刻推動綠能、尋找發展產業基地時，沙崙就是準備好的狀態，因此脫穎而出、水到渠成。現在台南沙崙有完整的上中下游供應鏈，不論是需要研發基地還是資料處理中心，只要產業有需求，沙崙都能立即提供完整的發展應用，台南已經做好準備迎接機會來臨。

市府經發局長林榮川也說，目前條件較成熟的是沙崙園區，因為AI人工學校、設計廠商、中端製程、研發廠商及各大供應鏈都在該園區，非常完整，就整體評估是AI中心最好的基地，非常歡迎各廠商前來投資。

王宣貿還指出，不只AI園區，公務系統如何套用AI系統提升城市治理、防災、環保稽查等業務，更是未來打造智慧城市的目標；他更盤點各局處如何運用AI，像環保局查緝空汙、警察局智慧巡查贓車、交通局透過系統舒緩交通量及標線巡查等，黃偉哲也非常認同，並簽下「打造智慧AI台南市」連署書，承諾將加強運用AI推動市政，提高公務效率及改善民生服務。

黃偉哲強調，目前市府已在環保、消防、交通等各方面逐步引進AI科技運用，；以近期新竹的火災為例，如果利用AI科技，即可對進入火場內的消防人員進行管控，隨時了解人員的生命徵象、氧氣存量，避免有所疏漏，確保人員安全。面對這些情況，未來市府也會隨著科技進步落實AI應用，並努力推進，未來市府各方面的AI應用只會多不會少。