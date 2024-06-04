「永續發展」不再是口號，而是成為全球企業顯學，更是全民運動。救國團擔任領頭羊，4日於劍潭海外青年活動中心舉行「113年暑期活動永續營隊記者會」。今年暑假特別舉辦「ESG親子夏令營」，開放祖孫三代一同參與，從小培養ESG專業知識。此外，救國團4月更攜手新光滙盈永續股份有限公司，成立「救國團永續發展研究院」，開辦企業ESG培訓課程，共同落實永續、實踐ESG。

今年暑假，救國團於全台各地及離島，規劃了生態休閒、山野健身、遊學世界、觀摩交流、知識領導、經典復刻、專題認證及志願服務等8大類、3,488梯次、56,145人次的營隊活動，報名參與對象遍及國小至社會青年，甚至是教師與海外青年。

其中，這次全新開辦了結合倫理、教育、知識、智慧及競技等5大功能的「ESG親子夏令營」。救國團主任葛永光表示，永續發展是多元面向的全球課題，提早讓孩子具備ESG相關知識，對於職涯發展會有很大的幫助；並認為，ESG概念應從家裡就要教導，因此報名對象除了青年學子之外，還包含家長及爺爺奶奶，祖孫三代一同學習，更能激發下一代對於ESG的興趣及重視。

救國團主任葛永光 (救國團提供)

除此之外，救國團今年4月與新光滙盈永續股份有限公司合作，正式成立「救國團永續發展研究院」。目的在於強化永續經營發展方向，落實社會企業公司治理機能，並將聯合國永續發展SDGs的DNA植入營隊與公益服務中。葛永光指出，未來會將各項暑期營隊，打造成SDGs永續發展目標的實踐舞台，鼓勵下一代為環境與世代的永續發展，多盡一份心力。

救國團永續發展研究院總顧問林宇晨表示，這次的合作主要是參與救國團永續志業於各縣市的公益活動、協助各縣市團委會開辦企業ESG培訓課程，以及參與救國團永續院規劃永續長的培訓課程。

針對這次救國團開辦的「永續長經營管理班」及「永續長總裁班」，林宇晨表示，為了達到2025年全台減碳25%的目標，金管會自2023年起，要求上市櫃公司撰寫永續報告書，因此企業對於永續長的需求很高。開辦這樣的課程，目的是協助企業主管、高官、企業負責人等，熟悉永續報告書、碳盤查報告書撰寫等等，進而改善缺點，降低公司成本、提高公司成效，落實企業永續。

救國團除了針對不同族群，規劃各種永續議題活動及課程之外，更是身體力行！今年以「永續」為核心理念，特別與實踐大學產學合作，委請服裝設計系設計全新形象制服。採用國際運動品牌規格製作工藝，以減少(Reduce)、回收(Recycle)、重複利用(Reuse) 3R為訴求，一件衣服使用15個回收寶特瓶設計製作，從設計端、生產端再到消費者皆貫徹永續理念，因穿上這件衣服的人們，都是投身社會公益的救國團同仁，而這樣的永續行動絕對是服裝設計的首例。

救國團與實踐大學產學合作，委請服裝設計系設計全新形象制服。(左5)救國團主任葛永光身穿全新形象制服、(左3)救國團永續發展研究院總顧問林宇晨。(救國團提供)

此外，今年救國團也恢復海外營隊，葛永光表示，5月參訪了美國各大城市，未來希望透過救國團的海外團友分會，擴大舉辦更多精彩有趣的海外營隊，帶著青年學子走出台灣，開闊眼界，成為勇於造夢的人！