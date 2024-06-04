中國在印度邊界附近部署先進戰機

北京在中印未定邊界「實際控制線（LAC）」沿線的最新姿態中，距離印度「飆風」（Rafale ）戰機基地僅 300公里處，部署了殲-10「猛龍」戰機。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）3日指出，雖然中方部署殲-20已獲廣泛報導，但「飆風挑戰者」殲-10的出現，卻並未真正引起媒體關注。事實上，殲-10是唯一部署在印度兩側中印和印巴邊境的戰機。

巴基斯坦為了對抗印度空軍（IAF）的法製「陣風」戰機，已引進並部署殲-10單引擎多用途戰機。而問題仍在於，印度的「飆風」，還有「光輝」（Tejas）MK1A這兩款前線戰機能否接受「猛龍」提出的挑戰。

中國已將殲-10與6架殲-20部署在中國日喀則空軍基地，距離「飆風」戰機所在的西孟加拉邦哈西馬拉空軍基地（Hasimara Air Base）不到300公里。而印度與中國不同的地方在於，他們的軍火庫中並沒有第5代戰機。

就在印度宣布實施長期以來懸而未決的要求，也就是組建一支新的陸軍師，以部署在東拉達克（Ladakh）之際，中國發布了部署戰機的衛星影像。自2020年中印在加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發衝突以來，兩國關係不斷惡化。而北京直言，印度重新部署1萬名陸軍，不利當地的和平穩定。