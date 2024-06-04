不少民眾寄送玩偶零食到消防局，犒賞辛苦的搜救犬。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄搜救犬「羅傑（Roger）」6日跟著搜救人員前往砂卡噹步道，在崎嶇的岩石中出任務。（本報資料照）

高雄市消防局搜救犬Roger（羅傑）於今年4月花蓮地震中立功，與領犬員李信宏接受媒體訪問時，一口咬住麥克風的可愛模樣，吸引不少人關注。依照慣例，搜救犬一旦滿9歲，就會退役，消防局說，目前Roger狀況佳，先退為二線協助犬隻、人員訓練，預計年底才會正式退休。

0403花蓮地震發生以後，高雄市消防局特搜隊、搜救犬隊第一時間投入救援，其中搜救犬Roger在地形險惡的環境中，成功找到罹難者，優異表現引發關注，事後與領犬員接受媒體聯訪時，一口咬下麥克風萌樣更是讓外界印象深刻。

Roger今年已經8歲，依照慣例，9歲就將退休，不少粉絲好奇牠的下一站，特搜中隊搜救犬隊小隊長陳志三指，Roger不論外表或體能狀況都維持得宜，目前退居二線，被指派擔任「狗教官」，協助訓練新進犬隻，甚至連「人」也得跟著Roger腳步進行搜索訓練，預計今年底一定會退役。

會先以原領犬員、原寄養家庭為優先認養，接著才會開放一般民眾申請，因為認養搜救犬可不是如此簡單，家中需要前庭後院等空間供搜救犬跑動，尤其搜救犬退役後年紀都偏大，因此照料上得更費心，經濟狀況也是評量項目之一。

因搜救任務爆紅後，許多粉絲還寄送玩偶和零食、保健食品和潔牙骨到消防局，甚至還有民眾說要送上特製「麥克風」，犬隻和搜救人員都有收到大眾滿滿的心意。