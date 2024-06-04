金曲台語歌王翁立友以專輯《刀馬旦》暌違6年再度入圍金曲獎最佳台語男歌手獎，4日舉辦媒體活動，開心表示，「再度入圍金曲獎，感謝老天疼惜，入圍即是肯定。」他前年與圈外爆乳辣妻結婚，老婆身份至今十分神秘，今天坦言屆時金曲獎老婆不會一起出席，但會在電視機前替他加油。

他一入圍金曲獎好消息，老婆送上加油打氣，「你很棒，一定會得獎」，並透露金曲獎當天身上會攜帶幸運物玉葫蘆，但被發現他婚後手上卻沒戴著婚戒，他解釋說，因為工作時不習慣戴手表、飾品，因此也不會帶婚戒，老婆都知道這件事也不會介意。

翁立友暌違6年再度入圍金曲獎，4日舉辦媒體活動。（陳俊吉攝）

他與老婆婚後感情甜蜜，正努力拚做人，生小孩一事順其自然，會按表操課？他笑說，這種事不用勉強，「不會按表操課又不是當兵。」未來若有生子好消息，一定會公開跟大家分享。

他的歌曲〈刀馬旦〉獲得好成績，直言演唱〈刀馬旦〉是他入行至今，演唱高難度歌曲的前幾名，感謝評審的肯定，而近來接下另一個挑戰，7月將站上「S20潑水音樂文化節」，成為首位受邀的台語男歌手電音演出，翁立友表示目前正努力準備，希望讓大家驚艷。