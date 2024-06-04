大陸河南雲台山的雲台天瀑，是大陸當地知名的網紅打卡景點，因為擁有高低落差314公尺的壯觀瀑布景觀，又被稱為「亞洲第一高瀑布」，吸引不少遊客親自前往一探究竟。日前有一名大陸遊客，在微博放上自己攀爬拍攝的影片，並發文表示所謂雲台天瀑的自然奇景，源頭卻見到一條水管在放水，讓他非常傻眼且生氣，質疑這個瀑布根本是造假的人工景觀。

大陸不少網友在留言區支持他，並留言表示說「美麗謊言不要揭穿」，但有網友則是吐槽這位遊客，根本搞不清楚實際情況，就隨意帶風向破壞他人觀感。

而當地政府主任透過微博發文表示，遊客所看到的水管，是因應華北枯水期設計，管理單位會在豐水期關閉，儲存瀑布水源，等待枯水期到來時，放水讓瀑布美景能維持，與網友所說的造假毫無關係，呼籲該名遊客不要抹滅工作人員的付出。

此文提及的雲台天瀑，座落在河南省焦作的雲台山景區內，高低落差達314公尺，水流從天而降、能濺起最高一公尺的水花，如遇大雨或豐水期之際，瀑布更是像脱韁烈馬般非常壯觀，是當地非常知名的打卡聖地。

這段影片引起網友熱議，紛紛留言表示：「下雨的時候是天然的，沒雨的時候是人工的」、「原來是人製作的」、「國內很多景點的水源頭都是這麼來的」、「所以說，有些美麗謊言不要去揭穿。」、「大自然的鬼斧神工」、「「亞洲第一高瀑」竟然不是大自然的傑作？」。