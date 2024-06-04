懲戒法院前院長李伯道涉在院長期間職場霸凌，以言語羞辱工友及科長，司法院將李男移請個案評鑑。法官評鑑委員會認定，李男言行失當，未達重大惡意，未損司法威信，決議不成立，引發熱議。司法院4日召開人審會，決議依法官法第51條第2項規定，由本院逕行移送監察院審查。

2名懲戒法院職員去年向司法院申訴，主張李伯道在職時以「妳的頭腦是什麼」等不當言語、要求處理洗便當等私事、刁難員工請特休假、命令睡覺手機放床邊等方式霸凌她們。此為司法院首度受理霸凌申訴案，委員調查後認定霸凌成立，移請法評會審議。

法評會認為，機關首長本於權責行使管理權，但仍應合理的界線範圍裡進行和平溝通。經綜合判斷後，認為李伯道在A女、B女想請假時，以質問、駁斥的方式處理，在未達工作要求時動輒指責，使兩人承受壓力，顯然逾越合理管理權行使必要程度，有損友善職場的建立。

但法評會考量，李伯道當時身為懲戒法院院長，這些言行應有個人領導統御的處事風格，屬於內部管理措施失當，由於未損及司法威信，也沒有影響到一般民眾權益保障，且情節並非重大，與《法官法》規定要件不符合，因此請求不成立。

司法院4日召開今年度第4次人事審議委員會，李伯道因涉及職場霸凌，法官評鑑委員會5月18日竟決議個案評鑑不成立，引發非議，司法院認為李有應受懲戒情事，將他移送監察院審查。