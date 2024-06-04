新北市割頸案發生後教育部修正《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》，明定教師必要管教行為得以「阻卻違法事由」不罰。國民黨籍新北市議員陳儀君今（4）日在新北市議會總質詢時提到若教師仍被家長堅持提告究責，新北市府是否會協助處理，對此新北市長侯友宜承諾「整個訴訟程序會協助他做好，做他們最堅強的後盾」。

陳儀君說，這周是國高中的畢業季，她想了解新北市府在割頸案後做了哪些，並提出三面向，包含教官今年8月退場後，高中部校園安全改由新制「學府創新人力編制」補上，但新北人力是否足夠，以及工作條件、薪資誘因是否能吸引人投入，是否有鼓勵久任機制。

陳儀君並提到，教師可以依據《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》，以必要行為維持教學秩序、教學活動時的管教行為，並依「阻卻違法事由」不罰，但有些恐龍家長會堅持要對教師追究責任或提起訴訟，學校該如何因應、協助教師？新北市府是否有提供實質協助的規畫？

侯友宜說，目前人力上現有比例已經達到95％，其中有些優質退伍的軍訓教官，也以任職六成連續滿六年，加以年資薪資等待遇鼓勵久任，並承諾會完善鼓勵久任機制。

另外由於目前教育部規定61班以上的國中才討論學務處增設副組長，張明文說，教育部有討論到60班以下的國中是否也撥放經費增設學務處副組長，若有定案的話就是全國適用，未來也會增加經費針對副組長給予津貼。

侯友宜說，針對因正當管教行為不罰、卻因此纏訟的教師，既然法律有規定有阻卻違法事由就不罰，新北會把配套做好，「只要是教師因為這樣被告，新北包含請律師、整個訴訟程序會協助他做好，會做他們最強的後盾」。