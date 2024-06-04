玉山主峰高度在0403花蓮大地震後變矮了，玉管處強調都在合理的誤差範圍內，不用太過擔心。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

台灣最高峰玉山每年吸引超過50萬人朝聖，近年測量發現其海拔高度都在3952公尺上下。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

台灣最高峰玉山每年吸引超過50萬人朝聖，0403花蓮大地震後其高度備受關注，玉山國家公園管理處4日公布，內政部國土測繪中心5月透過GPS測量法，測得玉山主峰高度為海拔3952.433公尺，較去年11月測得高度減了5.2公分，也比去年5月矮了1.7公分，強調「誤差範圍內」。

0403花蓮大地震後，內政部國土測繪中心比對資料發現，花蓮站（HUAL）抬升量為45.1公分，水平位移8.1公分，民眾關心震後玉山是否位移或長高？依據內政部國土測繪中心人員5月8日最新測量，測得玉山主峰高度為海拔高度3952.433公尺。

玉管處指出，國土測繪中心每年5月、11月都會派員上山測量，玉山主峰5月8日測得高度為海拔高度3952.433公尺，較去年11月測得高度減了5.2公分，也比去年5月相較則矮了1.7公分；依照10年來為玉山量身高的數值來看，高低變化並不大，都在測量誤差內，並無顯著變化，為求精準，測繪中心近期內會採用不同的測量技術再量一次。

玉管處副處長邦卡兒．海放南說，台灣地處歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊聚合的地帶，造山運動，還有測量技術，都會讓玉山身高出現變化，歷年觀察發現，大地震後各山脈會有位移，也容易造成山體崩落，玉山主峰高度雖然有5.2公分的落差，但都在合理的誤差範圍內，不用太過擔心。