立法院今三讀修正通過《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，直轄市議員助理補助費總額從24萬元提升至32萬元、縣(市)議員助理補助費總額從8萬元提升至16萬元，並新增村里長年終獎金，久任村里長且任職滿6屆且年滿65歲者，新增慰勞金。

三讀條文明定，直轄市議員助理補助費總額從24萬元提升至32萬元、縣(市)議員助理補助費總額從8萬元提升至16萬元。並新增「日薪助理」；此外也新增議員助理加班費、不休假加班費、資遣費及職災補償補助費。

縣(市)議員、鄉(鎮、市)民代表增加主管職務加給，金額按照行政機關主管加給。民代的每月為民服務費也做出調整，直轄市議員2萬元提高至4萬元(原民議員4.8萬)、縣(市)議員9000元提高至2萬元(原民議員2.4萬)、鄉（鎮、市）民代表3000元提升至5000元。

村里長部分，原住民族地區村(里)長事務補助費從5萬元提升至6萬，村(里)長事務補助費比照全國公務人員各種加給年度通案調整。並新增公所得編列村(里)長健檢費，也新增村(里)長春節期間事務補助費(年終獎金)，由內政部編列預算支應。

此次修法也新增村(里)長久任慰勞金，對象為任職滿6屆且年滿65歲者，金額交給內政部訂定。

國民黨立委牛煦庭表示，民代助理不應該變成血汗勞工，法案三讀通過後，增加助理費補助、並大幅拉近縣市與直轄市的差距。更新增以日計薪的機制、增加用人彈性，讓本來常常變成義務性質的行程助理，也能有基本的勞動待遇。

牛煦庭也指出，此次修法新增「久任慰勞金」的制度，他也呼籲內政部，從優鼓勵，讓任滿六屆、六十五歲以上的資深里長，能得到有感的支持回饋。