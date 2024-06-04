員林市1位民眾昨天到清潔隊倒垃圾時，因玻璃未分類遭隊員勸導，自覺不好意思在臉書「員林人大小事」為自己行為造成清潔人員困擾道歉，貼文引發討論，對此員林市清潔隊表示，最近配合環保局政策，垃圾分類檢查比過去更嚴格，依規定發現垃圾袋中含有回收物即拒收，呼籲民眾妥善作好垃圾分類。

有民眾貼文對於自己玻璃未分類造成清潔人員困擾道歉，網友留言，「很棒的修正細心反醒思考」。（翻攝臉書員林人大小事／葉靜美彰化傳真）

民眾發文表示，「我要向員林清潔隊人員道歉，我因為一時方便，進入清潔隊倒垃圾，為了趕時間，玻璃卻沒有落實做好分類，帶給清潔隊人員困擾，以後我會更加小心，進入清潔隊，做好垃圾分類，尤其是玻璃，更加小心。」他以為造成清潔隊員受傷，員林市清潔隊澄清該名清潔隊員沒有受傷。

破碎玻璃、廢鋁、廢鐵等回收物，若沒有處理好，很容易割傷或貫穿手部，造成清潔隊員受傷，對於謝姓民眾的發文，有網友留言，「很棒的修正細心反醒思考」、也有人留言「從自己做起，大家一起來」。

員林市清潔隊長白滄行感謝民眾體諒，他說，清潔隊同仁在執行公務時，都會依規定穿戴安全配備，並隨時注意工作環境以避免受傷，民眾回收玻璃瓶、鋁鐵罐、廢鐵絲、廢鐵釘等常見尖銳或危險物品時，切勿拋擲，請民眾善意提醒一下我們的弟兄，避免造成人員受傷。

白滄行強調，清潔隊目前配合環保局正在進行擴大稽查作業，派出稽查員隨機在全市13條清運路線及定點破袋檢查，發現垃圾袋中含有回收物即拒收，若造成時間延誤與困擾，呼籲民眾多體諒清潔人員工作的辛勞跟危險，請確實做好垃圾分類及資源回收，經勸導後仍不配合改善者將依廢棄物清理法開罰1200元至6000元。