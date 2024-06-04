陳光軒指造橋鄉談文村遭濫倒廢棄物。（陳光軒提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣內許多較偏遠或人煙稀少地方，常遭不法傾倒廢棄物，根據苗栗縣警察局統計，6年多來，全縣非法棄置廢棄物案件有176件，多位縣議員等人要求打擊不法，並建議成立專案小組，4日在議會通過，縣長鍾東錦則要求縣府跨局處協助，力求防堵非法廢棄物再入侵苗栗。

苗栗縣三灣中港溪去年遭傾倒有毒的強酸廢液，導致河川汙染、3萬公頃土地受到損害；銅鑼客屬大橋下公有地，因閒置多年，屢遭不肖人士濫倒廢棄物；苑裡鎮順天段約半公頃土地，也長期被不肖業者挖坑洞，濫倒廢酸液。

非法濫倒廢棄物案件時有所聞，根據縣警局統計，2018年到2024年5月，苗栗各鄉鎮市非法棄置廢棄物案件共有176件，以後龍鎮最多有30餘件，其次為通霄鎮20餘件；同年度區間，攔查載運剩餘土石方案件則有484件，以頭份市最多有110餘件，其次在通霄、苑裡地區，約有8、90餘件。

縣議員張顧礫、張志宇、陳光軒等人接連在議會質詢時，關心廢棄物濫倒情況嚴重。張志宇提到，最近發生多起廢棄物隨地棄置的案件，長期以來縣內許多較偏遠或人煙稀少的地方，成為不肖業者下手目標，苗栗成為被傾倒廢棄物的場所。

他說，南苗市場都更在即，許多老舊建物的拆除重建，過程中將產生大量營建廢棄物，需要按照合法程序，到合法的位置進行放置與分離處理，他想知道針對營建廢棄物有無因應對策。

陳光軒表示，這幾年有多起未妥善處理的廢酸洗液、營建廢棄物等濫倒案件，但縣府各個單位互相移轉相關局處，結果也未必查到源頭，他希望要會勘處理時，縣府應1次請所有單位到場。

陳光軒說，載運非法廢棄物的司機，多以不知情模糊交代，相關單位只開罰單就放過，未能即時追查源頭，他也建議縣府積極追查源頭，才能遏止不法行為。

此外，他接獲造橋鄉談文村居民反映，有亂倒廢棄物，5月11日通報環保局稽查人員，到場只有認定整地除草，但5月20日他邀環保局廢棄物管理科會勘，又變成營建混合一般事業廢棄物，數量約1000噸，警方最後也有追查到行為人。

陳光軒質疑打擊不法，卻認定標準不一，短短不到10天，卻有極大差異，他質疑底是認定標準不同，或是故意放水。他今天提案議會成立專案小組，會後也由議長李文斌裁示通過成立小組。

縣長鍾東錦表示，他建議由陳光軒擔任專案小組召集人，並邀請關心的議員參加，他會責請環保局、水利處、地政處，及警察局等單位人員，共同加入小組，統合眾人建議，來防止廢棄物入侵，並追查源頭。

另外，鍾東錦也提到，隨意濫倒廢棄物案件愈來愈多，他也非常關切，除了持續「治標」追查不法，他認為也要「治本」，雖然縣內已有3家收受廢棄物業者、11家土資場，但大量廢棄物加工後的副產物處理量能不足。

因此，他鼓勵民間企業設置處理場，若民間不願意，可由公家設置，他也已請水利處尋覓土地，盼設置公有民營營建廢棄物處理場，將各項事業廢棄物分類處置，這才是「治本」之道。

鍾東錦說，若民間單位要來設場，他會除要求業者設置地點要遠離住戶、符合規定並與地方溝通外，也要繳交高額保證金，避免不肖業者只想堆置廢棄物，而不願處理甚至跑掉，並要求環保局、水利處等單位，固定每周到場監管。