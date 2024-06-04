藉由全新NVIDIA MGX邊緣AI伺服器的推出，再次彰顯安提國際作為宜鼎集團AI創新驅動力的關鍵地位，憑藉宜鼎集團跨產業整合的經驗、以及服務工業電腦(IPC)客戶所建立的細緻洞察，安提將尖端創新技術轉化為實用的終端解決方案，進一步使各行各業得以廣泛地採用並導入邊緣人工智慧應用。

同時，宜鼎集團也將透過今年度啟用的第二期製造中心，進一步擴大AI相關產能、以實質行動展現安提與宜鼎致力提供頂尖AI解決方案的決心，並全力支援不斷增長的邊緣AI市場需求，為未來創新AI應用舖路。

SuperEdge AEX-2UA1是市場上首批採用x86 CPU架構的NVIDIA MGX短機身邊緣AI伺服器，從專業邊緣裝置跨足至全方位人工智慧伺服器解決方案。隨著SuperEdge NVIDIA MGX短機身伺服器的推出，更象徵宜鼎集團AI布局更推進至下一個重要里程碑；自此，宜鼎集團將可全方位滿足客戶從前端感測器、儲存裝置、AI軟體工具、邊緣運算平台到邊緣AI伺服器的多元需求。SuperEdge AEX-2UA1邊緣AI伺服器，能於緊湊外形中提供強勁效能，助力企業透過私有大型語言模型(LLM)等企業級人工智慧應用，有效處理較為敏感的數據資料。其緊湊強勁、空間優化的系統設計，特別適用於注重資料隱私的金融、醫療，以及 5G 電信產業等領域，適合用於關鍵型任務應用與部署。

隨著生成式AI技術的快速發展，各行各業都湧現出巨大的應用潛力。然而，傳統的雲端開放式大型語言模型(Cloud-based LLM)服務，對於處理敏感資料的行業，例如金融、生物科技、醫學研究而言，可能在營運及合規性方面潛藏風險。有鑑於此，這些企業急需一套能兼具安全性與成本效益，同時效能符合企業需求情境中運行大型語言模型的解決方案。

鑑於市場需求殷切，安提推出AEX-2UA1企業級邊緣AI伺服器，協助企業在本地端部署私有大型語言模型的AI訓練與推理，賦能企業得以利用敏感資料訓練模型，並於符合嚴格法規的前提下安全地運用這些模型；AEX-2UA1採用x86短機身設計，使其能夠靈活部署於各種機架和非機架環境，使企業能將多元的AI應用部署於任何所需的邊緣端位置。

安提國際軟體研發部處長蘇威全表示，SuperEdge邊緣AI伺服器的推出，不僅反映了安提在產品線擴充方面的重要進展，更為有意部署大型語言模型的企業降低導入門檻，協助企業在短時間內快速部署邊緣AI應用。透過NVIDIA MGX邊緣AI伺服器，並結合安提深厚的專業知識，能協助企業優化人工智慧應用的開發與部署流程，節省寶貴的資源並縮短上市時間，幫助企業快速掌握人工智慧的潛力，取得競爭優勢。