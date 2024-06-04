成立至今即將邁入第60個年頭的台中市紅十字會，在東協廣場B棟10樓，規劃近600坪的旗艦教育訓練中心！台中市紅十字會長郭慈安表示，隨著旗艦教育訓練中心開幕啟用，代表台中市紅十字會邁入新的里程，未來期待新世代、企業、教育、民間組織建立社服與長照的永續服務。

台中市紅十字會從1965年成立以來，堅守紅十字會「博愛、人道、志願服務」的宗旨，秉持「有苦難的地方就有紅十字會，有紅十字會的地方就有希望」的信念，開辦台灣最早的助產協助與教育訓練、痲瘋醫療與安置、以及辦理各項急難及災害救助，提供的急救課程現在每年平均培訓2萬人取得急救證書，至今累計培訓超過40萬人具備急救能力。

隨著時間的推進，台中市紅十字會面對弱勢關懷及高齡化社會等多元問題，逐步發展出全台第一個實體食物銀行，第一時間提供物資方面的急難救助，每月協助超過100個家庭。

另外，從長照1.0到2.0，台中市紅十字會提供長期照顧服務、辦理照服員訓練課程。後來，更以博愛人道的宗旨，守護失能失智身心障礙者旁邊辛苦的照顧者，承接了全台最大規模的家庭照顧者支持服務的工作，每年服務超過500個家庭以上。

此外，台中市紅十字會還在「起家厝」居仁會館開辦社區據點服務，設置銀髮專屬元氣健身坊；而在台中海線，台中市紅十字會也承辦了身心障礙者日間小型作業所等，同時進行多項社會服務，讓身心障礙者家庭得以穩定生活。

隨著台中市的人口持續攀升，且越來越多元化。在具有特殊文化地標的東協廣場B棟10樓，台中市紅十字會樓規劃了近600坪的旗艦教育訓練中心，設計規劃多間多功能的教室空間，最大間的教室可容納百人，不論是辦理教學、講座或活動皆非常適宜。

台中市紅十字會旗艦教育訓練中心在場域設計上更是結合專業與巧思，整合色彩學及視覺友善為不同教室刷上不同色彩，讓學員透過顏色即可輕鬆找到教室，連指示牌的字體與顏色也是以長者容易閱讀的蛋黃色及深藍色作為設計基礎。消防與防火設施更是高規施做，場域安全絕對放在首位，不論建材與油漆均響應永續環保使用綠建材。

台中市紅十字會旗艦教育訓練中心位於東協廣場B棟10樓，交通便利，也是認識與體驗多元文化的最佳地點。過去一般民眾對於東協廣場多少戴著特殊眼鏡或刻板印象，其實，後疫情時代的東協廣場正不斷的進行改善脫胎換骨中。

台中市紅十字會旗艦教育訓練中心的開幕啟用，期待可以帶動創造多元文化的跨域關懷，發展更多社服與長照創新方案。透過訓練場域的擴大強化現有訓練體系，開辦銀髮急救與產業創新課程，打造家庭照顧者One Health幸福社區補給站，建立社區共融共好模式。

台中市紅十字會長郭慈安表示，隨著台中市紅十字會旗艦教育訓練中心的開幕啟用，也代表台中市紅十字會邁入新的里程，除了帶著前人與夥伴奠定的良好基礎，持續往成為專業訓練的典範單位前進外，也期待新世代、企業、教育、民間組織建立社服與長照的永續服務。

郭慈安說，地球轉變快速、氣候變遷與人口結構也迫使我們要集結更多的專業與力量共同合作，讓台中市紅十字會旗艦教育訓練中心成為台中市民的守護救援、家庭照護首選及全國標竿，繼續為下一個世代與可能面臨的各項社會挑戰，展現人道、博愛的永續精神！