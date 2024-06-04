總體而言，個股跌多漲少，全市場超3,100檔個股下跌。滬深兩市4日成交額人民幣（下同）7,457億元，較上個交易日縮量850億元。
截至收盤，滬指漲0.41％報3,091.2點，深成指漲1.05％報9,469.32點，創業板指漲1.33％報1,843.59點。
板塊方面，電力、虛擬電廠、房地產服務等概念股漲幅居前。教育、銅纜高速連接、電商等板塊跌幅居前。
滬深兩市4日全天震盪反彈，在電力股帶動下，深成指、創業板指午盤後雙雙漲逾1％。盤面上，電力、電網概念股午後集體走強，地產股早盤反彈。另，多元金融概念股尾盤異動，部分車聯網概念股活躍。
總體而言，個股跌多漲少，全市場超3,100檔個股下跌。滬深兩市4日成交額人民幣（下同）7,457億元，較上個交易日縮量850億元。
截至收盤，滬指漲0.41％報3,091.2點，深成指漲1.05％報9,469.32點，創業板指漲1.33％報1,843.59點。
板塊方面，電力、虛擬電廠、房地產服務等概念股漲幅居前。教育、銅纜高速連接、電商等板塊跌幅居前。
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