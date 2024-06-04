威力暘電子公司董事長兼任總經理為劉一郎，公司資本額為4.6億元，主要業務車用電子及零配件控制模組之研發、製造及銷售，並提供客製化軟硬體開發、整合與測試服務等業務，輔導上市券商為兆豐證券。
在稅前純益表現方面，威力晹2022～2023年各為2,238.9萬元、37.1萬元，2024年第一季為958.5萬元；每股稅後盈餘（EPS）各為0.5元、0.01元及0.21元。
市場結構內銷占比54.7％、外銷45.3％；至於目前全體董事為五席，合計持股比率36.9％。
證交所今（4）召開有價證券上市審議委員會，審議通過威力暘（6988）申請股票創新板上市案。證交所表示，該上市案仍須提報董事會核議。
威力暘電子公司董事長兼任總經理為劉一郎，公司資本額為4.6億元，主要業務車用電子及零配件控制模組之研發、製造及銷售，並提供客製化軟硬體開發、整合與測試服務等業務，輔導上市券商為兆豐證券。
在稅前純益表現方面，威力晹2022～2023年各為2,238.9萬元、37.1萬元，2024年第一季為958.5萬元；每股稅後盈餘（EPS）各為0.5元、0.01元及0.21元。
市場結構內銷占比54.7％、外銷45.3％；至於目前全體董事為五席，合計持股比率36.9％。
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