輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布將在台投資研發中心，桃園市長張善政表示，桃園有5大優勢是輝達評估進駐的首選，包括AI生態系完整、交通便利、土地面積足夠、專業人才匯聚與輝達亞太物流中心進駐遠雄自貿港等，桃市府將組專案團隊提供輝達所需的一切支援，全力爭取輝達在桃園投資。

經發局長張誠指出，市長張善政科技界出身，上任以來桃園市政府便持續與NVIDIA輝達公司保持良好互動關係，去年8月張善政親自率市府團隊拜會輝達美國總部，輝達也已於同年底進駐遠雄自貿港打造亞太物流中心，落地台灣深化半導體AI生態系發展。

「桃園將是NVIDIA最佳選擇！」張誠表示，黃仁勳演講中提到「43台廠供應鏈」在桃園市就占了22家，是全世界重要的AI算力輸出地區，如廣達、鴻佰、台達電等桃園在地企業；另外16所與AI科技有著緊密連結大專院校中，桃園市的中央、中原、元智等優質大學也入列其中。

張誠也提到桃園優勢，包括桃園是全台第一工業科技大城，擁有半導體、ICT、電子等完整AI產業供應鏈優勢；同時桃園是台灣主要國際機場、遠雄自由貿易港所在地，又鄰近台北港，掌握陸海空國際要道的核心地帶；未來第三航廈及第三跑道啟用、現有國1甲、國2甲等航空城聯外高速公路等交通建設完成後，完善路網系統，將成為產業進駐唯一首選。

張誠說，桃園近期將有許多產業用地即將釋出，包括桃園航空城優先產專區中面積最大I基地近期將重啟標售；桃園科技工業園區二期最快明年第一季可辦理標售。另青埔特區A19站交通便利、腹地廣大，也非常適合作為輝達創新研發中心使用。桃園將動員全府各相關局處，以專案團隊的方式提供輝達投資桃園所需支援，共同爭取輝達再度投資桃園，帶動航空城、北台灣、桃竹苗大矽谷競爭力。

張誠說，市府投資服務中心，將持續透過跨機關整合各種投資服務事項協助輝達公司投資桃園，協助企業土地協尋、用地變更、建物興建、工商登記、人才招募及投資獎勵等事項，將全程陪伴完成投資，與企業共創友善投資環境，讓桃園成為領先國際的AI科技新都，也歡迎所有優質企業踴躍投資桃園，共創商機。