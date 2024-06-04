自助餐店特色菜「日式佃煮秋刀魚」很多主顧客讚不絕口。（廖素慧攝）

漁家莊自助餐店每天的菜色豐富多樣。（廖素慧攝）

漁家莊自助餐店在嘉義市中山路商圈屹立至今33年。（廖素慧攝）

嘉義市老字號自助餐在西市場屹立33年，每餐供應約60道菜色，豐富多元，老闆每天到菜市場採買食材，菜色多變化有特色，有台菜、日式風味菜，每到午、晚用餐時間，大排長龍，門庭若市，老闆夫婦要退休了，店面將頂讓，老主顧不捨、也祝福。

老闆娘謝寶彩說，她與老公婚後到嘉義市打拚，因為要做油湯生意當時找店面四處碰壁，好不容易在西市場找到，也沒料到一做就33年，起初幾年她獨自經營，後來她懷孕要養身，老公為守護她及家庭，毅然辭掉多年的警職，接手打理店務，夫妻攜手努力開店至今，女兒覓得好歸宿，遠嫁國外，他們要放長假探親去。

這家「漁家莊」自助餐開在中山路商圈，緊鄰號稱「好野人市仔」的西市場，租金成本、客人挑嘴都是挑戰，但店屹立33年，很多主顧客吃了2、3代，有人說是「吃這家自助餐長大的」，也有主顧客流露思親之情，說「每次來打包便當，就會想起父親以前也常來」。

謝寶彩說，他們是門外漢，剛創業開店那幾年每天要寫菜單，後來菜單都在腦子裡了，即使變化新菜色也口頭快速跟廚師溝通好，工作團隊很上手，而且每天可以供應約60道菜，還有澎湖風味的滷豬腳、日式佃煮秋刀魚、鹹豬肉、紅糟肉、泡菜炒豬肉等特色菜，很受歡迎，每每一上菜就搶空。

謝寶彩在櫃台忙著為排隊人潮算帳，還會親切與客人互動，談笑風生，她說，自助餐計價原則就是「抓長補短」，有時候客人會詢問都夾青菜怎麼跟夾肉差不多價錢？重點是客人都夾高單價的青菜，她老公每天早上到菜市場採買食材，菜價就跟著市場價格有波動。