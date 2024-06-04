新北市割頸案發生後，教育部補助各縣市在今年5月底前建置中介教育基地。今（4）日新北市長侯友宜以及教育局長張明文在新北市議會總質詢時透露新北目前中介機構已收治學子的狀況，侯友宜說，目前相關機制仍在試行中，中央討論出一個原則，地方在執行面要把它做好，會討論出如何做得更周全。

國民黨籍新北市議員陳儀君在總質詢時關心目前新北針對觸法少年回歸校園的中介機構運行狀況，張明文說，新北是第一個將司法、警政與市政串連的縣市，今年已有約莫3至5個觸法少年在中介基地進行評估。

張明文說，中介組織不一定是中途之家，「它就是一個讓少年適應的地方，法院保護官會看少年情況，給予少年合適的位置，並且學校要全盤掌握」。侯友宜則說，目前相關機制仍在試行中，「孩子回去的過程，中央討論出一個原則，地方在執行面要把它做好，會討論出如何做得更周全。」

教育局補充，新北「過渡性教育措施」是針對觸法少年提供的積極性輔導策略，由教育局召開個案聯繫會議，邀集校方、少年調查保護官及跨系統服務資源（含少年隊、衛生局、社會局等）與學生輔導諮商中心督導共同與會，討論過渡性教育措施之課程規劃與後續追蹤機制，目前已召開3名個案討論適切中介過渡措施。

教育局指出，目前「過渡性教育措施」執行情況，以公私協力規畫多元課程，由公部門為主、民間資源為輔進行規劃，資源配搭是以社區化輔導為概念，配搭藝術治療、園藝治療、職業試探、生命教育等青少年服務方案，同時校方定期提供學生輔導晤談關懷。

教育局說，另外學生目前以友善商家職場探索為主要課程安排，並佐以法律知能課程，在陪伴學生漸進返校就學過程中，校內同步搭配高關懷彈性課程與小團體輔導等策略，以期穩定學生校園生活。