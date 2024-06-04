Kayseri'de askeri eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama



MSB, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, arama kurtarma çalışmalarına başlandığını bildirdi. pic.twitter.com/p3XzU9F9aa — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) June 4, 2024

土耳其空軍周二（4日）傳出墜機消息。土耳其國防部證實，一架教練機當天在中部凱色里省（Kayseri）墜毀，機上2名飛行員喪生。

綜合路透社、土耳其《每日晨報》（Daily Sabah）、《自由日報》（Hurriyet Daily News）報導，土耳其國防部初步說明，土耳其空軍一架SF-260D型教練機，當地時間周二上午從空軍司令部凱色里省第12航空運輸總指揮基地起飛，執行飛行訓練，軍機起飛後失事墜毀於一片農田。

🔴 Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı.



Milli Savunma Bakanlığı, eğitim uçağında bulunan iki pilotun şehit olduğunu açıkladı. pic.twitter.com/WyFwVsctX2 — A Haber (@ahaber) June 4, 2024

這架教練機隸屬於空軍司令部。緊急救難小組獲報後趕赴現場搜救發現，兩名飛行員在這起事故之中死亡。墜毀原因暫時未明，救援工作仍未結束。土國媒體披露現場畫面顯示，農田裡有一架焦黑半毀的飛機殘骸，持續冒出黑煙，機身編號93-0813清晰可辨，畫面亦可見警消救難人員車輛在場執行勤務。

土耳其安納杜魯通訊社報導，墜機地點距離空軍基地不遠。

Kayseri'de 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan ve kaza kırıma uğrayan SF-260D tipi eğitim uçağındaki iki pilot şehit oldu https://t.co/CWVZfVPlzd pic.twitter.com/fKw7k6X3wD — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 4, 2024

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）在社群平台X發文，「謹此向不幸喪生的烈士家屬、英勇國軍與我們的國家表示哀悼。」

今年1月25日，土耳其也有一架C-160軍機從上述空軍基地起飛之後因技術故障問題緊急迫降，事件沒有人員傷亡通報，機身輕微損壞。