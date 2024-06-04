土耳其空軍周二（4日）傳出墜機消息。土耳其國防部證實，一架教練機當天在中部凱色里省（Kayseri）墜毀，機上2名飛行員喪生。
綜合路透社、土耳其《每日晨報》（Daily Sabah）、《自由日報》（Hurriyet Daily News）報導，土耳其國防部初步說明，土耳其空軍一架SF-260D型教練機，當地時間周二上午從空軍司令部凱色里省第12航空運輸總指揮基地起飛，執行飛行訓練，軍機起飛後失事墜毀於一片農田。
這架教練機隸屬於空軍司令部。緊急救難小組獲報後趕赴現場搜救發現，兩名飛行員在這起事故之中死亡。墜毀原因暫時未明，救援工作仍未結束。土國媒體披露現場畫面顯示，農田裡有一架焦黑半毀的飛機殘骸，持續冒出黑煙，機身編號93-0813清晰可辨，畫面亦可見警消救難人員車輛在場執行勤務。
土耳其安納杜魯通訊社報導，墜機地點距離空軍基地不遠。
土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）在社群平台X發文，「謹此向不幸喪生的烈士家屬、英勇國軍與我們的國家表示哀悼。」
今年1月25日，土耳其也有一架C-160軍機從上述空軍基地起飛之後因技術故障問題緊急迫降，事件沒有人員傷亡通報，機身輕微損壞。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。