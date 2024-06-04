友通身為全球嵌入式主機板及工業電腦廠商，攜手英特爾在台灣首次亮相AI智慧節能充電樁概念機，內建大型語言模型(LLM)和工作負載整合(Workload Consolidation)技術，可以共享CPU資源來執行AI運算，並利用虛擬化技術支援多種作業系統(OS)運作，有效提升能源效率，落實ESG多項指標的同時，也實現AI技術於無人化垂直應用領域的需求。

本次展示的AI智慧節能充電樁，內建LLM在應用上可以既有的硬體整合附近餐飲或公共設施推薦或活動綁定等多種智慧互動應用，有效減少硬體投資並利用公共資源，促進不同裝置的整合也簡化硬體架構，滿足各種不同工作負載之應用所需。

友通總經理蘇家弘表示，面對日益增加的邊緣AI工作負載，技術發展是維持競爭力的關鍵，工作負載整合平台是友通與英特爾的技術合作成果，透過友通的工業級主機板與英特爾最新處理器，強化AI在物聯網設備等地端邊緣設備上的運算、能耗表現，以提升企業客戶的營運效率，並提供創新服務。換言之，AI智慧節能充電樁不僅提供高靈活性與擴充性平台，也能運用專用式人工智慧(Specialized AI)進行語意辨識，透過訓練LLM實現無人智動化的應用情境，為使用者提供客製化服務並促進廣告銷售目的。