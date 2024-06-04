AI狂潮持續席捲全球，近年來，各種相關應用的蓬勃發展，高效能運算所需的電能消耗使得耗電量也成為一個重要課題，康舒科技董事長許介立表示，正因AI應用的高度發展，開啟了電源產業新契機。電源需求不但從3kW、5kW、8kW，甚至到更高瓦特數，我們更需要思考如何在提高效能的同時，亦能達到節電的目的，所以研發高功率、高效能電源，是電源產業明確目標。

康舒此次展出的解決方案，在企業用電源解決方案方面，因應伺服器與網通電源的應用整合，康舒科技針對市場需求將產品重點收斂為CRPS、mCRPS、Slim等幾款業界標準尺寸，藉由高度模組化設計，將同樣的設計架構、材料垂直整合應用到不同的瓦特數，大幅縮短產品開發週期，快速反應市場需求，其中CRPS/mCRPS：符合伺服器Tier 1一級客戶間共同制定的最新世代產品規格，並支援AI與GPU應用所需的高動態負載特性，為應用第三代半導體(SiC/GaN)設計，符合80plus最高能效等級的鈦金產品；Slim則持續優化結構，強化風流設計，解決網通系統高背壓應用問題，應用康舒科技模組設計同樣為可搭載AI/GPU應用的鈦金產品。

在48V整合機櫃型方面，康舒科技搭配AI晶片算力提升，耗能提高的特性，康舒科技也推出48V整合機櫃型解決方案，除現有的5.5KW模組電源以及33KW機櫃產品外，也將規畫8KW模組電源以及48KW機櫃解決方案，進一步將產品效率提升至98%，因應AI帶來的耗能與節能的重要議題。

針對消費型電源解決方案，康舒科技隨著ChatGPT的崛起，帶動AI server風潮，同時也帶動消費性產品的規格升級，因此AI PC、NB等新世代AI消費性產品的問世，在搭配更高算力GPU的同時，需要更大瓦特數的電源來滿足算力需求，所以搭配ATX3.1的規格提升及PD3.1支援更大的輸出瓦特數，才能提供更大瓦數及更好的電源規格來因應需求。

透過導入最新的電源拓撲架構、模組化設計來開發更高密度、高瓦數的平台設計來滿足客戶需求的小型化、高效率、大瓦數電源供應器，如1500W DT可應用在AI PC、Gaming、及工作站，高密度240W PD3.1 adapter可應用在AI NB、Gaming NB等產品。

在OmniOn Power電源解決方案部分，OmniOn Power(前身為ABB Power Conversion Division)於去(2023年)年康舒科技完成併購交易後，即積極展開集團內部於研發、採購和產品製造、銷售等各方面的綜效整合與合作。本次展出其最新研發的高功率電源轉換器和POL模組，這些模組旨在滿足各種AI相關應用的電力需求，同時也展出與電信通訊、電動車、測試、測量以及雷射應用的創新電源和系統等解決方案。

康舒表示，OmniOn Power之電源產品、系統、服務等在市場上具長期領先地位，其於關鍵任務電源產品和服務方面擁有悠久歷史及堅強實力，運用其深厚的電源和專業知識實力，以創新技術設計和開發高品質、可靠且高效的電源解決方案，滿足客戶不斷變化的電源需求。