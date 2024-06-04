美女業務開直播賣車，不料，車尾竟像是「變形金剛」會自動上下伸縮。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

車至少高了30公分？有網友分享大陸女業務開直播賣車的影片，沒想到鏡頭中的車尾竟能「上下伸縮」變形，也讓他驚嘆「哇賽！原來底盤可以這樣改裝！？」，對此，其他網友也笑翻表示「免費加大後車廂」、「轎車瞬間變休旅車」、「這底盤設計很厲害耶，可以在各種地形跑了」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段大陸女業務在介紹車子的直播影片，從影片中可見，女業務穿著但藍色短裙與黑色上衣，正在介紹1輛藍色汽轎車，不料，當女業務一走出鏡頭外，該車輛的車尾竟「收縮」，然而，當女業務再次走進鏡頭內時，該車輛車尾竟「拉長」。

超神奇的狀況也讓原PO在貼文寫下，「哇賽！原來底盤可以這樣改裝！？另一台還可以全車像變型金剛一樣，太牛了！真的牛逼！」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「濾鏡很誇張」、「好厲害的車」、「好厲害的...濾鏡」、「那個車會變形，超稀有」、「這個車真正的伸縮自如啊」、「免費加大後車廂」、「有看過氣壓避震，沒看過氣壓後保」、「不開濾鏡特效就沒賣相了」、「小腿也拉長了」、「這底盤設計很厲害耶，可以在各種地形跑了」、「轎車瞬間變休旅車」、「笑死，人一靠近，車至少高了30公分」。