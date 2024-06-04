輝達NVIDIA執行長黃仁勳的演講，在全台刮起AI炫風，雙北都希望輝達設廠，據了解，黃仁勳透過管道私下與新竹縣政府連繫，表達有意在新竹縣設廠的意願。縣長楊文科4日對輝達進駐竹縣表示熱烈歡迎，也邀請黃仁勳有時間能來新竹縣參訪，會用最道地的客家美食來歡迎！

據透露，黃仁勳透過科技人士管道，私下與新竹縣政府產發處接觸，表達輝達有意在新竹縣設廠，設廠用地最好能在台積電附近，產發處隨即將此訊息告知在日本參訪的縣長楊文科。

輝達NVIDIA執行長黃仁勳透過管道私下與新竹縣政府連繫，表達有意在新竹縣設廠。縣長楊文科表示熱烈歡迎，也邀請黃仁勳有時間能來新竹縣參訪，會用最道地的客家美食來歡迎。（羅浚濱攝）

楊文科表示，在這波AI浪潮下，新竹縣不但沒有缺席，更早已提前部署，新竹縣規畫的AI智慧園區，有「緯創資通」、「智邦科技」、「義隆電子」及「普生」4家國際大廠進駐，最快今年下半年就會陸續開始正式營運。

楊文科指新竹縣擁有竹科、鳳山工業區、新竹工業區、台元科技園區及生醫園區等完整產業供應鏈，是國內半導體、ICT、生醫產業發展重鎮，並有工研院、清大、交大等研究人才能量充沛，所具備各種優勢，和黃仁勳執行長希望尋找「研發人才多的地方」不謀而合。

楊文科並以台積電在寶山擴廠設立全球研發中心及後續2奈米晶圓廠，IC設計龍頭「聯發科」也在新竹高鐵專二興建辦公大樓等，足證新竹地區擁有最完善的科技供應鏈，認為這是輝達願意主動聯繫產發處，表達希望能來竹縣設廠的原因。

楊文科指出，新竹縣積極推動竹科三期和台知園區，都是「桃竹苗大矽谷」計畫中重要組成，竹科三期計畫面積453.9公頃，台知園區計畫面積435.13公頃，都可提供充足的產業發展用地，也規畫住宅生活及商業機能，只要內政部都委會能儘速通過，輝達落腳竹縣就能水到渠成！