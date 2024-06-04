嘉義縣捕蜂捉蛇業務委外多年，今年至5月底止，蜂類通報案件160件，是去年同期80件的2倍。（嘉義縣農業處提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣捕蜂捉蛇業務委外多年，今年至5月底止，蜂類通報案件160件，是去年同期80件的2倍，另蛇類也從900件增加至1000件，成長1成，換算平均1天約8件捕蜂捉蛇通報，也讓受託執行業務的嘉義縣救援協會疲於奔命，縣府農業處分析，天氣愈來愈熱，蛇類幾乎一年到頭都看得到，冬眠型態不明顯，才會導致整年度案件處理量持續上升。

農業處統計，2022年1至5月蜂類通報案件約110件，2023年1至5月80件，今年同期增加到160件，蛇類通報，2022年1至5月700件，2023年同期900，今年1至5月已來到1000件，兩項業務都創近3年來最高。

農業處副處長李建霖表示，蛇類在冬天氣溫低時，活動力較低，比較不會侵入人們生活的地方，現氣候回溫，蛇類入侵住宅事件就會頻傳，如果發現蛇類入侵千萬不要驚動牠，也不用恐慌，只要打119通報就會立即前往排除。

農業處畜產保育科長石惠菱說，比較同期數據，捕蜂捉蛇通報量、處理量都有增加，因今年度的勞務委託執行期間尚未結束，如年底統計案件量確實增加不少，會檢討經費額度，必要時調整金額，並向中央爭取補助。