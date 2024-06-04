台東市某資源回收場今（4）日下午驚傳火燒車，裝載空瓶的貨車疑似自燃，正在車內休息的貨車助手，及時跳車逃生，無人傷亡，消防隊獲報到場，20分鐘內撲滅火勢。起火原因待調查釐清。
貨車載滿塑膠空瓶前往中興路某資源回收場，今下午卸貨過程中，引擎室不明原因起火燃燒，火勢又猛又烈，瞬間吞沒全車。卸貨人員見狀，隨即叫醒正在車內休息的貨車助手，倉皇逃生。
消防隊獲報趕抵現場布水線灌救，火勢順利撲滅，但貨車已付之一炬，幸無人傷亡，亦無擴大延燒至資收場堆置區。
台東市某資源回收場今（4）日下午驚傳火燒車，裝載空瓶的貨車疑似自燃，正在車內休息的貨車助手，及時跳車逃生，無人傷亡，消防隊獲報到場，20分鐘內撲滅火勢。起火原因待調查釐清。
貨車載滿塑膠空瓶前往中興路某資源回收場，今下午卸貨過程中，引擎室不明原因起火燃燒，火勢又猛又烈，瞬間吞沒全車。卸貨人員見狀，隨即叫醒正在車內休息的貨車助手，倉皇逃生。
消防隊獲報趕抵現場布水線灌救，火勢順利撲滅，但貨車已付之一炬，幸無人傷亡，亦無擴大延燒至資收場堆置區。
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