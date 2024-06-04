衛福部疾管署5月28日宣布開放50歲至64歲民眾公費接種23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），庫存量約10萬劑，雲林縣分配到的第一批320劑已全部打完，衛生局長曾春美表示，第二批也是最後一批1920批用罄就結束。

曾春美今（4日）答覆縣議員廖偉晴的質詢表示，雲林縣目前分配得1920劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，全部分配到20鄉鎮市衛生所，請符合資格民眾盡速接種。

各鄉鎮分配量為斗六市300劑、虎尾鎮190劑、斗南鎮130劑、西螺鎮120劑、麥寮鄉110劑、北港鎮110劑，其餘14鄉鎮為50劑至90劑。據了解，告鄉鎮詢問都很高。

疾管署今亦表示，全國各縣市接種狀況踴躍，僅餘約5.4萬劑，預估本周將用罄。

縣議員廖偉晴質詢23價疫苗與13價肺炎鏈球菌的差異？曾春美指出，23價多醣體疫苗保護範圍涵蓋廣，但無免疫記憶；13價疫苗有記憶能力，作用效果較持久。

衛福部疾管署去年擴大推動65歲以上民眾肺炎鏈球菌疫苗接種計畫，建議65歲以上民眾接種1劑結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV）以及1劑PPV23疫苗，提升良好免疫記憶、提供較長免疫保護力，使保護範圍拓廣，以有效減少侵襲性肺炎鏈球菌感染症發生風險。