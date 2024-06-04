雲林縣女童軍會發起「愛心做公益」活動， 4日把義賣所得10萬元捐給土庫鎮「華聖啟能發展中心」，並表揚優秀女童軍、優秀女童軍服務員、績優校園。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣女童軍會發起「愛心做公益」活動，將義賣愛心麵包所得捐給社福團體，4日雲林縣長張麗善前往土庫鎮，以雲林縣女童軍會理事長身分，把義賣所得10萬元捐給「華聖啟能發展中心」，希望透過社會關懷與服務，實踐女童軍精神信念，並秉持服務利他宗旨，讓社會充滿愛與希望。

雲林縣女童軍會發起「愛心做公益」活動，今年邁入第7年，自今年3月起至5月止，在雲林縣內校園義賣愛心麵包，所得10萬全數捐給「華聖啟能發展中心」，4日除舉辦捐贈儀式，也慶祝6月1日女童軍節，表揚優秀女童軍、優秀女童軍服務員、績優女童軍服務員及績優校團。

張麗善表示，華聖啟能中心長期照顧智能障礙者，讓這些孩子感受到社會的溫暖、減輕許多家庭負擔、社會更加穩定和諧，有些事情需要公部門與民間團體共同努力，才能創造更好的生活環境。女童軍們也透過義賣、服務過程，感受到女童軍的付出奉獻精神，進而珍惜當下並感恩惜福。

張麗善說，之前因疫情影響，各行各業均遭逢諸多困境與挑戰，更減弱社會大眾扶助弱勢、挹注公益的能量，目前疫情已消退，藉由雲林縣女童會愛心麵包義賣活動，募款捐贈華聖啟能發展中心，讓大家給予弱勢者最直接的支持力量，傳達校園師生與家長、善心人士對他們的關心。

啟能發展中心主任劉振旺感謝雲林縣女童軍會，在張麗善縣長支持下，每年關懷中心的弱勢孩子，中心為雲林區第一間專門服務智能障礙者照顧機構，偏鄉機構知名度低、資源有限，這些善款對孩子的幫助很大，也希望各界能共襄盛舉，一起來幫助智能障礙者。