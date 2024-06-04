新月橋下搭設懸吊施工架檢查吊索。（新北市高灘處提供）

0403花蓮大地震後，新北市新月橋一直受到密切監控和評估其結構損傷情況。橋梁的懸吊索呈現異常狀況，促使新北市高灘處封閉主橋段，並委託專業顧問公司進行檢查和測試。預計6月底完成細部設計，目標最快在9月底前完成第1階段橋梁結構支撐工程並評估同步開放通行條件。

花蓮地震後，新北市土木技師公會邀集專家學者，以檢查橋梁的結構完整性和地震影響。由於橋梁的複雜設計，高灘處進行嚴格的檢查和分析，並在橋下搭建鷹架，以檢查鋼箱涵內懸吊索的狀況。初步分析顯示，主要橋梁結構並未受損，目前在封閉狀態下暫時穩定。

考慮到新月橋修復工作的專業性，高灘處在地震後立即啟動了修復計畫。除了向原橋梁設計團隊尋求詳細的修復方案外，新北市土木技師公會還成立一個公正的第三方委員會。該委員會由橋梁專家和學者組成，協助審查懸吊索的後續修復工作並提供專業意見。

高灘處表示，5月29日召開工作會議，討論顧問公司提交的第1階段處理方案的檢測結果、索力損傷情況和預期的修復方向。委員會暫時批准顧問的計畫，優先考慮橋梁支撐措施以確保安全。隨後，將進行第2階段的索力修復工作。

然而，由於餘震仍在持續，新北市土木技師公會建議保持目前的封閉狀態以確保安全。設計團隊的目標是在6月中旬提出第1階段修復的細部設計，經公會召集專家學者審查完妥後由高灘處辦理招標作業，倘發包順利，目標最快於9月底前完成第1階段局部橋面結構支撐工程，屆時同步評估有條件開放行人通行，前述橋梁結構支撐工程亦作為第2階段吊索維修工程結構支撐使用，並於10月接續辦理，最快明年農曆年前完成該橋全部修復作業。