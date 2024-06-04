有些男人就愛粉味，空虛、寂寞時，只要有錢就想花天酒地，談個生意就要有妹在身邊。不過酒店妹競爭很激烈，一不小心就遭人忌妒。一名入行2年、現年26歲的酒店妹Q比接受《中時新聞網》訪問，不避諱大聊「上班穿著太過火、和客人包廂嗨玩爆爭議過程」。

獨/酒店妹解放車頭燈太過火！包廂嗨放「自拍動作片」爆衝突

喜歡和男客人去夜店玩、聽很嗨的舞曲，酒店妹Q比談到有次和客人在店裡嗨過頭，「我們把先前拍的AV作品，手機藍芽直接連到包廂大螢幕，然後大放電音歌曲，完因為玩得太過火，被其他小姐投訴了」。另外也有香港客人看過我的作品，但店家嚴正警告我，「這樣玩太過火了」。

Q比上班穿著太過火，遭酒店制止。(Q比提供)

不過，Q比相當自我，不擔心被他人討厭，「無所謂，我們就是不同世界的人，有人喜歡妳， 就會有人討厭妳，當下因為氣氛嗨了，但沒想到用這樣方式賺錢，我只想做好自己的事」。

Q比爆和男客在包廂看自己AV作品過程。(Q比提供)

Q比在東區某間禮便店上班，店內小姐穿衣風格較為保守，不過，Q比認為，「我年輕又有好身材，就該展現給客人看，曾穿過JVID大尺度風格，就被帶檯以『穿這樣太過火，店家會被罰錢，且小姐會難坐檯』為由禁止」。

Q比認為，年輕好身材就該展現出來。(Q比提供)

Q比卻不以為然表示，「拜託都什麼時代了，還在老古板心態，我回對方，『妳要罰錢就給妳罰吧，我也天不怕、地不怕。』董事會還曾為此開過決議會要懲處」。不過，有客人覺得「我們店跟別人不一樣，不只小姐敢玩、互動很熱絡，因此顧客回流率高，且店在北市知名度排第二名」。

酒店妹Q比不擔心他人眼光。(游定剛拍攝)