45歲男星唐治平今（4日）母親輕生，但警方找到唐治平詢問案情時，他疑似酒精中毒，精神狀況不佳。曾入圍第56屆金鐘獎戲劇節目男主角獎的唐治平，情史也相當豐富，他昔日上節目的影片也被挖出，也自曝對於感情有「責任恐懼症」。

唐治平樣貌英挺帥氣，過去曾是演藝圈發電機，堪稱女星殺手，出道多年參演多部戲劇作品，曾和丁寧、宋紀妍、胡晴雯、張鈺凰等人交往，如今舊愛全都嫁人，幾乎都嫁得不錯，只剩下至今未婚的唐治平，讓他受封「最佳倒數第二個男朋友」。

唐治平母逝世，丁寧聞訊震驚。（圖／中時資料照）

過去在《單身行不行》節目中，唐治平曾自曝有「責任恐懼症」，透露個人婚姻愛情觀「不給任何承諾才是一種負責的表現」。被問到堅持不婚的理由？唐治平解釋因為自己太愛自由，害怕沒辦法兌現承諾，跟一個人在一起要費很多心思，因此經常提醒自己不要隨便進入感情，即便交往過很多女性，仍無法讓他改變想法。

唐治平自曝有「責任恐懼症」。（圖／翻攝自YT）

唐治平也提到有一位對象，多年來讓他難以忘懷。他透露過去在大陸拍戲，曾跟一個留美回來的女生拍拖，對方是位武術指導，但因為當時接拍的劇情中感情戲分很重，唐治平因此由戲生情，後來才知道該女劈腿另一位有婦之夫，一度讓他陷入複雜4角愛恨糾葛許久，因為這個事件，唐治平猛然回頭才發現得不到的最美，讓他苦笑自嘲道：「人不就是賤嗎？」

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