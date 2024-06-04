富里鄉羅山區域掩埋場飽和，異味散出，鄉公所獲環境部經費挹注進行場區改善。（富里鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮富里鄉羅山區域掩埋場飽和，垃圾仍占堆置，等待送台泥花蓮廠區焚燒去化，居民抱怨天熱產生異味，富里鄉公所獲環境部785萬元補助，改善堆置場設施，鄉長江東成說，新場可容納300噸的垃圾，該鄉每月產150噸垃圾，環保局每月可載運約200噸垃圾北上台泥焚燒，初估2年內就能去化堆置垃圾。另外，因地震蘇花路廊受損，縣內堆積垃圾，公路局30日恢復通車後，正加速將垃圾載送台泥焚燒。

羅山區域掩埋場自1996年設立，在2017年容量飽和不再掩埋，採堆置後轉運焚化處理模式。為改善掩埋場設施，鄉公所今年獲得環境部環境管理署補助，執行優化工程。

江東成表示，垃圾堆置場位置原本靠近路邊，這次改善工程移到內部，地板鋪上水泥防水滲漏，也防臭味飄散，還有新設垃圾暫存堆置區、外側擋土牆改善、地磅優化及沼氣管塔接等工程項目。

江東成說，垃圾堆置場還有100多噸垃圾量，以鄉內1個月120到150噸的垃圾量來看，一周載運2次，一次22噸，每個月可去化160噸至200噸，只要台泥氣化爐的正常運轉、蘇花公路沒有中斷，以及資源分類做得更徹底，應該2年垃圾就會燒完，堆置垃圾的時間也會縮短，不會產生垃圾山。

此外，因4月花蓮遭強震，北上蘇花路廊下清水橋受損，使得花蓮垃圾轉運平台要北運台泥和平廠水泥窯氣化處理的家戶垃圾1個多月無法清運，單月累積近5000公噸垃圾，環保局啟動緊急應變計畫，將垃圾暫置掩埋場或少量送往中區區域掩埋場處理。蘇花公路上個月30日開放大車通行，但每天仍有限定時間開放，配合管制開放時段，垃圾轉運量至少約200噸。

台泥水泥窯於上月27日完成修復開始運作，氣化爐於29日重新點火，並在30日開始正常運轉，協助解決花蓮縣迫在眉睫的垃圾去化問題。