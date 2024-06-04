黃仁勳今天中午參觀台達COMPUTEX展區，由台達董事長暨執行長鄭平、品牌長郭珊珊、電源事業群總經理陳盈源等主管親自接待，鄭董事長特別分享全球首次亮相、專為Nvidia設計的19吋(1RU) 33 kW機架式電源，台達表示，為滿足NVIDIA Blackwell平台應用在AI資料中心供電，台達領先推出19吋33kW AC/DC機架式電源(1RU)，將過去21吋1OU 33kW機架式電源的規格縮小至19吋1RU的體積中，同樣配備6組5.5kW電源供應器，效率高達97.5%。

黃仁勳特別親筆簽名留念，並表達感謝之意，鄭平則致贈全球最小100瓦等級的Innergie C10充電器給黃仁勳。

台達在今年COMPUTEX聚焦AI人工智慧，以「解密Cloud to Edge AI」為主題，打造一座大型運算中心，展出從雲端到邊緣，涵蓋資料中心基礎設施、高效電源、散熱、關鍵被動元件，以及AI技術應用案例、AI PC電源及散熱、AI智慧安防等終端使用者設備。

台達表示，此次展出亮點，包含多款首次在台亮相的AI伺服器電源及液冷散熱方案、領先全球的晶片垂直供電技術、多種創新的基礎設施解決方案，以及AI PC超薄型散熱解決方案等，展示台達發揮能源效率之長，驅動AI產業發展，助力實踐雲端運算到邊緣應用之節能永續；同時也含括多項AI技術開發應用，包含智慧安防、自主移動機器人等，提高管理效率、生產力。

因應AI算力大幅攀升的趨勢，台達以資料中心整體電力架構的堅強實力，以及電源與散熱管理的領先技術，提供「電網到晶片」的全方位解決方案，為AI資料中心及晶片打造高效的運作環境。