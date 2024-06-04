按照協議規定，意法半導體將為吉利汽車旗下多個品牌的中高端純電動汽車提供SiC功率器件，說明吉利提高電動車性能，加快充電速度，延長續航里程，深化新能源汽車轉型。

此外，吉利和ST還在多個汽車應用領域的長期合作基礎上，建立創新聯合實驗室，交流與探索在汽車電子／電氣（E／E）架構（如車載資訊娛樂、智慧座艙系統）、高級駕駛輔助（ADAS）和新能源汽車等相關領域的創新解決方案。

據悉，吉利汽車集團電驅逆變器已採用意法半導體先進的第三代SiC MOSFET器件。