從品牌廠商表現來看，三星在2022年就拿下了超過八成的折疊手機市占率，2023～2024年間，隨著更多的智慧手機品牌廠商加入競局，市占率也從約60％降至了50.4％左右。

華為自2023年推出折疊手機以來，市場反映出眾，憑藉2023年下半年推出的Mate X5，市場銷量成績優異，帶動華為2023年折疊手機市占率首次突破兩位數，達12％。2024年初，華為再度推出全新的Pocket 2，預期今年第三季，華為將再度推出市面上首款三折疊手機，不僅是為折疊手機市場帶來新的外型突破，也代表技術上的升級，預估華為今年折疊手機市占率有望達到30.8％。

其他品牌如小米、OPPO、vivo今年折疊手機的成長受到局限，出貨量或將均低於100萬部。相比之下，摩托羅拉（Motorola）則異軍突起，今年中將分別推出Razr 40、Razr 40 Ultra，以售價人民幣3,999元～5,699元的策略拓展市占率，今年出貨量有機會超過100萬部，市占率約6.2％。

定價是影響消費者購買折疊手機的關鍵因素之一，因此各品牌廠商均致力於提升顯示性能與減少折痕，同時降低整機成本。值得注意的是，大陸品牌Nubia今年於日本市場首發Nubia Flip，以較低價的499美元定價上市，除了日本、中國市場，也在各地展開預售，銷售量有望獲佳績。TrendForce進一步指出，Nubia Flip零元件可能採用大陸國產供應商的鉸鏈，搭配大陸面板廠的Foldable OLED面板，大幅降低了整機成本，以達到降低售價的目標。