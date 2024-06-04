立法院院會今天表決通過《原住民保留地禁伐補償條例》部分條文修正，2025年起，禁伐補償金額由每年每公頃 3萬提升至6萬。民進黨反對，但黨籍原住民立委伍麗華與陳瑩也投下贊成票，對於是否黨紀處理，總召柯建銘說，體認他們選區的特殊背景，可以支持他們去按贊成，因為他們都是提案人。

民進黨團今天下午召開記者會。柯建銘表示，昨天中午請行政院副院長鄭麗君與原民會主委、主計處，做內部溝通，針對今天可能法案要表決，還是要求拜託立法院長韓國瑜先處理村里長補助條例，《原住民保留地禁伐補償條例》大家好好協商，差一天而已，今天當然可以畢其功於一役，今天一起處理。

柯建銘說，昨天陳瑩、伍麗華都來辦公室，三黨都在，「我們結論就是我們能夠體認他們選區的特殊背景，他們要贊成，我們只能接受，這是我們態度。」

柯建銘指出，陳瑩、伍麗華在今天朝野協商講的話，請各位注意聽，今天朝野協商所有直播，是台灣一個很重要的憲政改變時刻，所有人誰在講什麼話都很清楚。

柯建銘透露，伍麗華講說，她以為村里長條例會通過，不去協商，後來又要協商，但是她看到今天協商，她很高興這是民主展現，陳瑩也是一樣，她知道要行政、立法一起來協調，尤其權力在行政院，她當然尊重政院政策決定，她也是主張合法合憲來面對這問題，她在朝野協商很清楚。

柯建銘表示 ，表決上可以支持他們去按贊成，因為他們都是提案人，「這是我們必須內部去徹底溝通的，我們都講得很清楚，也非常直白，尤其他們兩位在朝野協商講的非常直白。」