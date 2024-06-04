台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，第一時間衝上前與洪姓嫌犯搏鬥的「長髮哥」許瑞顯4日到市府接受表揚，對於外界稱他「英雄」，許瑞顯笑說，當時與洪嫌扭打、時間雖只有1分鐘，但感覺真的「度秒如年」，現在重來一次也會做同樣的選擇，因當時腦海中浮現動漫《葬送的芙莉蓮》中的台詞「欣梅爾也會這麼做」。

長髮哥許瑞顯4日穿著中捷砍人事件那天穿的同一雙鞋，球鞋上還留有當時的血跡，他笑說，血跡擦不掉就沒處理了，反正「鞋子好穿就繼續穿」；而提到與洪嫌搏鬥的情況，許說，當時心裡真的很害怕又緊張，說不怕其實都是騙人的，雖然與洪嫌扭打時間只有1分鐘，但真的是「度秒如年」。

許瑞顯特別引用動漫《葬送的芙莉蓮》中的台詞，他說，當時心中想著「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」，這句話讓他心中鼓起了勇氣，覺得如果放手可能會讓很多人受傷害，便用力抱著洪嫌不放，即便現在重來一次也會做同樣的選擇。

動漫《葬送的芙莉蓮》去年上架後吸引許多人觀看，劇中人物欣梅爾說的理論更成為日本熱詞。許瑞顯也透露，他住院期間，洪嫌的父母曾想到醫院探望，但他婉拒了，不是對洪嫌的父母有意見，只是認為洪嫌已經成年，應該為自己的行為負責。

4日一同受表揚的「短褲男」則說，他當時看到長髮哥與洪嫌扭打抱在一起，一時也物知道誰是嫌犯、誰是被害人，後來與許「眼神確認」、且看他滿臉都是血，趕忙衝上前壓住洪嫌手上的刀子，因為過去曾經練過一點空手道，是當下的自然反應。