彰化基督教醫院是彰、雲、投地區唯一的醫學中心，每天就醫及住院的患者人流、車流都相當多，彰基董事會早在2003年就通過要興建總院醫療大樓銜接教學研究大樓的天橋，經過近20年的努力，確定將在明天動工，預計1年多後可完工。

彰基繼今年初興建總院兒童醫院銜接癌症質子醫療大樓的首座天橋後，連接總院醫療大樓和教學研究大樓的第2座天橋新建工程預定明天（5日）開工，天橋總長度71.3公尺，橋樑寬度6公尺，高度5.1公尺，工期預計需要400天。

彰基處長洪富一指出，彰基總院的十字路口人流、車流量大，一直以來都是彰化市的交通事故熱點，2018還曾發生行人由醫療大樓前往教學研究大樓等紅綠燈時，遭到路過車輛撞擊傷重不治的事件，造成家庭的破碎。

彰基董事會2003年決定興建總院醫療大樓銜接教學研究大樓的天橋，可惜因為各種因素一直延宕至今，經過20多年的努力，終於突破各種困難，天橋未來完工後除提供病人、家屬、醫護人員等使用，也有對外梯供行人穿越路時更迅速及安全的選擇。

彰基總院長陳穆寬為降低施工對交通造成的衝擊，在工程單位依核准的交維計畫施做，需管制旭光路、博愛街各一線車道下，指示聘用4位義交執行交通引導，且規定大型機具利用夜間離峰時段進出，以確保車流順暢、人車安全。