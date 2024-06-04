立法院院會今天表決通過《原住民保留地禁伐補償條例》部分條文修正，2025年起，禁伐補償金額由每年每公頃 3萬提升至6萬。民進黨團總召柯建銘表示，未來尊重行政院的態度，但黨團還是主張這是違憲的。

對於是否建議政院提覆議案？柯建銘認為，要尊重行政院，在合法合憲下有很多選擇，要選擇覆議或釋憲，也可以選本於行政權原則下，在政府可接受的經費下，稍微予以匡列，這也是一種選擇。他說，未來尊重行政院的態度，但黨團還是主張這是違憲的。