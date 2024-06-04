環保局表示，環境部已公告將於明年1月1日起限制使用一次用旅宿備品，規範旅宿業及其他住宿業者不得提供容量小於180毫升之液態盥洗及保養用品，亦不得於營業場所陳列個人衛生用品供消費者自由取用，公告以來各旅宿業者已開始逐步調整，但減塑習慣的養成仍需民眾共同配合。（新北市環保局提供）

新北市環保局響應6月5日世界環境日，舉辦「自帶用品輕旅行 住新北抽綠遊金」活動，本月7日起至20日止在「新北i環保」Facebook粉絲專頁活動貼文完成指定步驟，即可參加5千元「綠遊金」抽獎，另外於暑假期間（7月1日至8月31日）自備旅宿用品入住新北環保旅宿，完成拍照上傳，就可參加1萬元「綠遊金」抽獎活動。

新北市環保局響應6月5日世界環境日，舉辦「自帶用品輕旅行 住新北抽綠遊金」活動。（新北市環保局提供）

環保局說，為鼓勵民眾響應減塑，新北市分二階段推動「自帶用品輕旅行 住新北抽綠遊金」活動：第一階段活動時間為6月7日至6月20日，民眾於「新北i環保」Facebook粉絲專頁活動貼文下留言分享，即可參加「新北綠遊金」的綠色旅遊基金抽獎，最大獎為5000元「綠遊金」。

第二階段活動時間為7月1日至8月31日，民眾只要在活動期間自備旅宿用品（如：盥洗及保養用品、個人衛生用品等）入住新北市任一家環保旅宿，並將入住發票及自備旅宿用品等照片上傳至線上表單，即有機會獲得1萬元「綠遊金」。

環保局表示，環境部已公告將於明年1月1日起限制使用一次用旅宿備品，規範旅宿業及其他住宿業者不得提供容量小於180毫升之液態盥洗及保養用品，亦不得於營業場所陳列個人衛生用品供消費者自由取用，公告以來各旅宿業者已開始逐步調整，但減塑習慣的養成仍需民眾共同配合。

至於環保旅宿，環保局說，新北市目前共有77家環保旅宿（包含具環保標章的旅館或環保旅店），鼓勵民眾暑假期間來玩新北、住新北，一起響應綠色旅遊抽「綠遊金」。更多活動資訊及新北市環保旅宿名單，請至活動網站或「新北i環保」Facebook粉絲專頁查詢。