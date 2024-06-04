39歲女星李妍瑾去年七夕情人節當天認愛男友「小人物」，並選在同年教師節(9月28日)和男友登記結婚，怎料，時隔不到一年，她卻傳出婚變消息，本人目前未接記者來電，也未做出任何回應。不過圈內好友甄莉則透露，李妍瑾從過年前就沒有看到老公了，兩人共同好友則透露兩人已經分開了。

針對李妍瑾婚變消息，當時曾參加李妍瑾求婚儀式的好友甄莉受訪回應：「她說從過年前就沒看過她老公，也是從共同朋友口中知道她和老公分開了，李妍瑾本人說法模稜兩可。」

李妍瑾去年宣布被求婚成功。（圖／李妍瑾﻿ 臉書）

李妍瑾去年接受珠寶鑑定師男友求婚，當場感動落淚，之後兩人也被拍到一起出現在生殖醫學中心，事後她則透露是因為生理期延遲3周，以為懷孕，才去做檢查，但只是誤會一場。而李妍瑾也擔心自己是高齡產婦，而開始做人工授精手術，並成功取出14顆卵子，夫妻倆過去還曾透露想要拚一對雙胞胎。

李妍瑾(右)傳出婚變消息，好友甄莉回應。（圖/中天綜合台提供）

事實上，夫妻倆原本打算要在今年4月20日(諧音：就是愛你)當天補辦婚宴，但後來卻取消，結婚短短10個月爆出婚變消息，令人遺憾。