1公斤88塊妃子笑要來了荔枝減產價格反而一蹶不振？。圖為批發市場的荔枝。（大陸潮新聞）

進入6月，隨著大陸多個產區荔枝集中上市，荔枝價格普遍下調，浙江各大水果批發市場迎來訂購潮。這番熱鬧景象，讓從事十多年水果批發的王馨頗感意外——今年大陸全國荔枝減產約四成，她原本覺得今年的荔枝不會便宜。事實卻是，在經歷上市初期產地收購價暴漲一倍後，荔枝價格又迅速「跳水」，跌幅之大接近「腰斬」。目前批發價折合下來一斤（0.5公斤）也就10塊錢（人民幣，下同，約合新台幣44元）出頭，相比4月底剛上市時30多塊錢一斤價格，已經跌去了2／3。

潮新聞報導，連日來，從浙江果品批發市場和種植戶處瞭解到，眼下正值端午節前，荔枝價格相較之前稍有回升，再過一周，荔枝貨源更多，價格也許還會更低，浙江消費者們渴望的「荔枝自由」要來了。

價格下降，疊加端午節過節需求，浙江果品批發市場裡，荔枝是當仁不讓的「流量擔當」。

「客戶經常40箱起訂，臨近端午節，生意忙不過來。」6月3日一早，天還濛濛亮，王馨和附近的水果批發攤主陳大姐就開始忙碌起來。一箱箱的荔枝包裝盒上印著「節日快樂」「端午安康」等祝福語，頗有過節氛圍。

「有一位老顧客訂了八箱『妃子笑』，還有一筆大訂單，客人十點就來提貨。」做了二十多年水果生意的陳大姐，手上拿著厚厚一疊訂貨單，而這僅僅是她半小時的「戰績」。

陳大姐說，這兩天臨近端午，企業集體採購訂單也不少，有一家大公司，一次性訂了120箱「妃子笑」；還有一個客戶訂了90箱，價值5000多元，訂單還沒開出來，爽快的客戶已經把錢都付掉了。

陳大姐介紹，今年跳水最厲害的荔枝品種就是「妃子笑」，目前批發價是85元／8斤，折合下來一斤（0.5公斤）也就10塊錢出頭，相比4月底剛上市時30多塊錢一斤的價格，已經跌去了三分之二。

此外，往年有「荔枝界愛馬仕」之稱的「荔枝王」，今年也走下神壇，價格親民了不少。去年同期售價高達70元一斤的「荔枝王」，今年有的攤位僅賣30元一斤。

而往年價格穩定在25元一斤的「白糖罌」，今年也便宜了。在批發市場貨比三家，發現報價基本在130元／7斤或110元／6斤，折合下來約為18元一斤。

據瞭解，這幾天隨著節前需求增加，荔枝價格稍有回升。比如兩天前價格還在「8時代」徘徊的「妃子笑」，6月3日就重回10元／斤了。不過陳大姐估計，端午節一過，價格還得跌。「六月開始，就是白糖罌和荔枝王主產季了。」

可以說，今年的「荔枝降價」來得猝不及防，超出預期。

今年上半年，大陸國家荔枝龍眼產業技術體系科學家調查廣東、廣西、海南、福建等荔枝主產區的統計資料顯示，今年大陸全國荔枝減產近四成，堪稱「荔枝產量小年」。專家們預計，在市場大量需求下，荔枝價格較往年將有所上漲。

也正因此，三四月份以來，「今年能否吃上荔枝」「是否可以實現荔枝自由」持續成為民眾熱議話題，相關詞條屢次登上熱搜。

出乎意料的是，荔枝價格並未走出「預期行情」。多名荔枝批發商指出，以銷量最大的「妃子笑」為例，一個月前剛上市時，許多人搶頭茬嘗鮮，價格水漲船高，每斤最高炒到過60元。不過在短暫的火熱之後，「妃子笑」的價格從「高攀不起」迅速變得親民，到5月底已下跌至約10元／斤。

在荔枝種植園區，種植戶們最先感受到這一波溫差。

在廣西的一家荔枝種植園裡，頭茬「妃子笑」正在上架。300畝的園區裡，每天至少有10000斤新鮮荔枝被批發商訂走。作為源頭產地供應商，種植戶張世傑（化名）每天都在為荔枝價格擔憂。

「荔枝價格每天在往下走，頭茬『妃子笑』上市僅四天，價格就跌去了四分之一，目前批發價只有5元／斤。」張世傑表示，眼下廣東、廣西、福建等主產區的荔枝集中上市，供應越來越充足後，荔枝價格還會繼續走低。再過一周，更多「妃子笑」上市，「10塊3斤的行情可能都要來了」。

為何荔枝減產，價格反而「一蹶不振」？

業內人士指出，荔枝價格主要受供需關係影響，目前荔枝只能「隨行就市」，究其原因，是市場對荔枝的需求並沒有很大，即便整體產量下降，但反映在市場上，仍是供過於求。

陳大姐的荔枝批發訂單，同樣反映出今年的市場需求變化。在荔枝漲價預期下，不少大客戶今年採購果品時將小番茄、水果黃瓜作為「平替」，荔枝的下單量整體萎縮。「往年荔枝大訂單高達三四百箱，今年100箱就算大客戶了。剛過去的5月，散客零售數量加起來剛剛100箱出頭，而去年同期則都超過了200箱。」陳大姐向記者介紹。

「總體來看，『妃子笑』減產波動一成左右，對供應影響相對較小，隨著主產區的荔枝集中上市，供應充足，所以價格一再跳水。」中國食品行業分析師朱丹蓬向潮新聞記者分析，在荔枝普遍減產的今年，「妃子笑」保量保質交出「成績單」，其實值得行業深思。

朱丹蓬介紹，「妃子笑」自上世紀80年代引種至海南後，海南摸索出一套比較成熟的荔枝栽培管理技術，突破了荔枝「大小年」成長規律。這樣的栽培管理經驗如果向全國推廣，每年荔枝價格將更健康、穩定。