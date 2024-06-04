中華郵政指出，競賽攜手AI領導企業台灣微軟及叡揚資訊公司，加入AI行銷科技應用培訓課程，為國家社會培育AI數位行銷人才，提供年輕學子發揮創意與科技相結合的絕佳機會，也展現中華郵政在數位轉型和年輕化策略上的決心與行動力。

中華郵政表示，行動郵局APP是全國唯一整合郵務、儲匯、壽險、電商的APP，累計下載量已突破630萬次，註冊人數逾400萬人，除線上儲匯、壽險、郵寄便及電商服務外，也提供郵局實體據點線上取號、預填表單、ATM無卡存款／提款、行動支付、數位存款帳戶、數位VISA金融卡（無實體卡）及推播通知等虛實融合便利服務，打造一致性、現代化、高效率的優質服務體驗。

因應今年初AI生成大廠宣示其影片生成服務即將開放給大眾使用，中華郵政表示，是AI生成技術的重大進展，也為行動郵局APP提供絕佳的契機；為了貼近科技脈動、以使用者為中心的服務理念，及對數位創新的承諾，規劃在9月辦理AI生成影音行銷競賽，未來也可望採用學生以AI製作的影片，作為中華郵政行動郵局APP的宣傳。

中華郵政公司近年積極推動數位轉型，接軌數位化潮流，導入新興科技，持續深化數位金融發展與金融科技應用，優化各項郵政服務，布局跨機構合作，創造服務新場景，並推動營運減碳，落實企業永續目標。