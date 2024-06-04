大陸房地產股全天走強，金輝控股漲近21％。據中指院資料，2024年5月，全國100個城市新建商品住宅平均價格為每平方公尺人民幣16,396元，較上月上漲0.25％，房市出現回穩跡象。

科技網路股普跌之下，美團逆勢漲超4％。美團即將於6月6日公佈業績，市場預估表現不俗。

恒生指數跌344點 比亞迪漲逾5％
恒生指數收漲323點 比亞迪漲5％
港股收挫259點 4日累計跌逾千點
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