港股三大指數4日小幅上漲，截至收盤，恒生指數漲0.22％報18,444.11點，恒生科技指數漲0.32％報3,796.17點，國企指數漲0.34％報6,554.32點。盤面上，科技網路企業普遍下跌，百度、小米、網易、阿里巴巴跌幅在1％以內，美團漲超4％。大陸房地產股全天走強、醫藥股部分上漲、煤炭股集體下挫、汽車股表現低迷。此外，風電、物管、基建等相關類股均漲幅靠前。