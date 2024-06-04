大陸房地產股全天走強，金輝控股漲近21％。據中指院資料，2024年5月，全國100個城市新建商品住宅平均價格為每平方公尺人民幣16,396元，較上月上漲0.25％，房市出現回穩跡象。
科技網路股普跌之下，美團逆勢漲超4％。美團即將於6月6日公佈業績，市場預估表現不俗。
港股三大指數4日小幅上漲，截至收盤，恒生指數漲0.22％報18,444.11點，恒生科技指數漲0.32％報3,796.17點，國企指數漲0.34％報6,554.32點。盤面上，科技網路企業普遍下跌，百度、小米、網易、阿里巴巴跌幅在1％以內，美團漲超4％。大陸房地產股全天走強、醫藥股部分上漲、煤炭股集體下挫、汽車股表現低迷。此外，風電、物管、基建等相關類股均漲幅靠前。
大陸房地產股全天走強，金輝控股漲近21％。據中指院資料，2024年5月，全國100個城市新建商品住宅平均價格為每平方公尺人民幣16,396元，較上月上漲0.25％，房市出現回穩跡象。
科技網路股普跌之下，美團逆勢漲超4％。美團即將於6月6日公佈業績，市場預估表現不俗。
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