陳庭妮今（4）日出席世界展望會活動第35屆飢餓30活動，分享前往孟加拉關懷行心得。她去年透過世界展望會，領養2個小孩，「世界展望會幫我配對，可以找生日同一天的，我一個是配自己生日，一個是配對爸爸生日。」

她說和老公對於有沒有小孩順其自然，不過近期星二代孫安佐頻爆走，不少專家跳出來評論狄鶯和孫鵬的教育方式，被問到會不會擔心未來孩子教養問題？陳庭妮說：「養小孩是很難的課題，很多人都是當父母才知道怎麼當父母，每個年代會遇到的社會、教育問題都完全不一樣，畢竟也不是生完小孩，把他養育長大就跟我沒有關係，這議題要慎重面對。」

陳庭妮展示台灣世界展望會緊急避難束口袋。（台灣世界展望會提供）

至於會和老公討論孫安佐的新聞？她表示現階段還沒為人父母，沒想那麼多，「但小朋友是需要陪伴的，小孩靈魂很純粹，她的原生家庭會定調一些觀念。」這次去孟加拉看到當地資源不足、生活貧瘠，小孩子們嚴重營養不良，對她來說都很衝擊，「說來有點慚愧，他們有一個糧食發放區，像悠遊卡的儲卡300元，300元可能就是我的一餐，但卻是他們一個月甚至一個家庭的費用，這個世界資源分配不夠均衡。」

台灣世界展望會李紹齡會長（左）、陳庭妮，邀請民眾加入飢餓三十、共同搶救奮力生存的孩子。（台灣世界展望會提供）

她分享到當地最不方便的事情就是飲用水，水資源非常珍貴，「去那裡刷牙要用寶特瓶裡面的水，會有點罪惡感。」她自認是愛哭鬼，以為看到一些辛苦的狀況會落淚，但到了當地，她反而沒有情緒，「身而為人，他們有太多比情緒更重要的事情要解決，我希望能盡自己的力量陪伴他們。」