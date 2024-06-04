據韓國《中央日報》報導，韓國政府智庫「稅收財政研究院」旗下刊物《財政論壇》其中一篇文章表示，考慮到男女成長速度的差異，如果讓女性提前一年入學，在適婚年齡更容易感受到彼此的魅力，有助提高生育率。此文一出，立刻被外界批評是性別歧視和迂腐陳舊的糟粕思想。

韓國稅收財政研究院2日表示，上述內容來自《財政論壇》5月號。首席研究委員張宇賢（音譯）將目前韓國的人口問題歸咎於「可生育人口比重減少」，並列出確保可生育人口的對策。文中提及「男女交往支援政策」，張宇賢建議考慮到男性比女性晚熟，從小學階段就讓女性提前1年入學，有助於今後適齡男女感受到彼此的魅力。但文中卻沒有任何證據支持女性提早入學和男女交往成功率之間的因果關係或潛在效果。

研究報告一公開，學界擔憂聲浪不斷。全北大學社會學教授薛東勳批評：「一旦出現這種主張，性別歧視問題就會自然隨之而來」。翰林大學社會學教授申京雅（音譯）也表示「讓年輕人像流水線一樣按照量化標準生孩子，不惜一切增加可生育人口，完全是壓迫性的主張，民主國家的政府居然不加以過濾這種研究，可謂匪夷所思」。

韓國政府先前表示，將在稅收財政研究院期下開設人口政策評估中心，負責今後低出生率、老化政策的事後評估工作。稅收財政研究院遭到批評後已聲明宣稱「財政論壇文章內容屬於筆者個人意見，不代表本機構的正式立場」。

韓國過去也曾有人主張應下調入學年齡以因應低出生率。新國家黨2015年曾研究將小學調整至5歲入學，將小學、國中、高中課程縮短至10年的方案。李明博政府2009年也曾提議過提早1年入學小學的方案，並稱若入學年齡降低，就業年齡也會隨之下降，結婚生育的年齡就會變得更低。