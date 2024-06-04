萬物都能AI應用的時代來臨！根據104人力銀行調查，2024年台灣產業與人才發展趨勢中，仍以AI人工智慧最熱，有近6成(58.4%)企業都看好發展。

永慶房產集團身為「科技房仲」領航者，很早就開始投入數位發展，從無到有自主研發。永慶房產集團資訊部協理呂學堯分享，AI科技廣泛運用下，全球企業都在加速數位轉型的腳步，回應市場需求，創造更滿意的消費者使用體驗。目前將AI技術應用在商業需求，仍以大型企業開發的進程較完整，歡迎AI與理工人才加入永慶團隊，一起研發與推進新世代房產科技！

近6成企業看好AI 永慶科技發展有成效

AI趨勢正熱，顯示在2024年的就業市場上，求職者能若能具備AI職務能力，將大幅提升職場競爭力。呂學堯建議，若求職者渴望提升自身AI技術，不妨投入已有規模發展的企業之中，不僅能獲得AI應用策略的第一手觀察、培養數位轉型思維，同時也能精進實務能力。

永慶房產集團目前將AI技術運用在購售屋服務上，如「永慶智能配對系統」整合仲介專業與房屋數據，將買方需求與房屋契合度評分，提供買方精準的房屋建議，有效減少4成找房時間。還有生成式技術應用的「AI煥裝」功能，運用演算法自動形成VR美裝，提供消費者預覽房屋在不同裝潢風格下的面貌，提供更具人性化服務，也獲消費者好評肯定。

永慶運用生成式AI技術推出「AI煥裝」提升消費者體驗。圖/永慶房屋提供

「完整培訓、勞逸平衡」永慶擁3百人研發團隊

6月是大學畢業季，對於新鮮人初入職場，任職於永慶房產集團數據分析領域的Hank也建議，除了薪資以外，產業前景、公司未來發展、職場培訓文化與休假福利等，都應該綜合評量，才能在出社會的第一步踏得穩健。另外，資通訊類人才雖然具備專業門檻，但泛相關領域間的互通性較高，因此人力資源市場上的流動性較高。若想提升自身能力的不可取代性，可以選擇專精產業，將有助於職涯穩定發展。

永慶除了提供新進同仁完整培訓計畫，從熟悉企業文化開始到職務訓練，有「一對一師徒制」專人指導，不怕到新環境沒有人教。公司也相當重視工作生活平衡，以「聰明工作健康生活」為理念，保障同仁有固定上下班時間，重視員工照顧家庭、提升生活品質等需求。

2024年永慶房產集團持續擴展版圖，逾300人的數位與資訊團隊，將創新房產科技的更多未來。集團目前釋出「資訊企劃」、「數據科學」、「數位行銷」、「軟體開發」、「網路系統」五大數位與資訊領域職缺，歡迎有志投入房地產產業的資通訊、數據和數位人才，加入永慶的行列。永慶房產集團數位與資訊人才招募資訊請參考：https://mps.yungching.com.tw/digital/