恆春半島是潛客的天堂，牛港鰺是深受墾丁潛客喜愛的魚種，高雄市前市議員林于凱日前在海口港看到漁民捕獲9公噸牛港鰺，拍下畫面貼在臉書，引發是否過度捕撈的議論。學者則表示，希望大家能從中學到生態經濟永續經營觀念。

本身熱愛潛水的林于凱表示，牛港鰺並非保育類魚種，但是在海底要看到一大群的「牛港風暴」並不多見，通常都是零星出現，希望相關單位能進行資源調查，讓漁民與觀光潛水之間能達到平衡。

網友在林于凱貼文下回應，「賣沒多少錢，肉又難吃，一群在水裡游多漂亮多好」、「經濟價值很差，但娛樂價值很高的魚種」、「好想在海裡看見這麼大一群牛港啊」、「每次潛水看到1 、2隻就很興奮，也會為了看一整群花錢出國，沒想到在台灣要看一整群只能看這種被撈上來的」、「人家國外靠這個賺超多觀光財的，在台灣就真的只有漁港文化嗎」、「無法怪罪合法捕撈作業的漁民，台灣必須引入世界主流海洋科學管理」。

魚類專家清華大學生命科學暨醫學院退休榮譽教授曾晴賢表示，從整體經濟效益與生態系服務價值而言，潛水觀光是永續經營、無可限量的，與一次性的捕撈相比，有著高經濟效益。

曾晴賢舉例說，例如在民國大約85年的時候，曾經在綠島海底有兩隻大鰻魚，一隻叫「平平」另一隻叫「安安」，吸引許多潛客前往觀光潛水和他們一起玩，但是有一天平平和安安不見見了，聽說是被缺錢花用的人捕撈上岸，用幾千塊錢的價錢賣進了海產店成了桌上佳餚。

曾晴賢指出，並不是要批評漁民的捕撈，而是希望大家能從這個牛港鰺的例子，從中學到生態經濟，在捕撈的時候不要一網打盡，如全部抓起來用很便宜的價格就賣掉了，對於未來很不划算，要讓資源可以永續利用。

恆春半島當地漁民則認為，牛港鰺並不是保育類，目前是大量出現的豐收季節，每年都有幾噸的捕獲量，無論是水下看到大量出沒，或漁港看到豐富漁獲都是正常現象，漁民並不是在違法區域，也使用合法漁具捕撈，並無違法，反問「為什麼潛客要看，漁民就不能撈？」