永慶房屋品牌新廣告《誠實，讓你把房子變成家》，安排永慶經紀人現「聲」，表達他們對誠實的體悟。其中永慶房屋店長的賴上偉分享：「我們會主動告知屋主陽台可以補登，不然不講會讓人家損失好幾百萬！」這句誠實心聲，來自他親身經歷的事件。

2022年，有一名屋主打算出售大安區的一棟老公寓，找上賴上偉協助估價。賴上偉實際看過房屋後提醒屋主說，這棟公寓的陽台可能沒有被登記在權狀裡，有機會進行補登。若補登成功，大概可以增加3-4坪的陽台坪數，以大安區老公寓每坪大概100萬元的行情，補登完之後大概可以增加300萬元至400萬元。

賴上偉的分析卻讓屋主嚇了一跳。屋主說其他房仲從沒跟他講過這些事情，他也是第一次聽過陽台補登。「我當時跟他說，這是屋主你的權益，本來就應該要讓你知道。」後來賴上偉成功幫屋主完成陽台補登程序，並順利出售房屋，挽回300多萬元的房價。

「市場上有部分不誠實的房仲，會選擇隱瞞陽台可以補登的資訊，先把房子低價賣給投機客，甚至是自己買下，補登後再轉手出售，一來一往就是幾百萬的獲利。」賴上偉更指出，有些房仲和投機客甚至會特別鎖定陽台尚未補登的老公寓，為的就是要賺取這種不義之財。

賴上偉表示，他從事房仲業10多年來，發現很多消費者對房地產知識往往一知半解，給了黑心房仲坑騙消費者的空間。「但其實不能怪消費者，畢竟誰會隨時隨地關注自己家的市場行情，甚至是房市法規？」賴上偉表示，「因此身為一名房仲，除了誠信專業，更要有道德責任。」

為了幫助有類似情況的屋主了解陽台補登資訊，永慶房屋在2023年9月發起「陽台補登公益講座」，永慶房屋經紀人全體動起來，主動走入鄰里，向屋主分享陽台補登的重要性，提醒屋主維護自身權益，賴上偉也是其中的一分子。

許多里長起先還擔心這種講座不會有人想要聽，結果參與人數比想像的多很多，很多民眾都到現場請教各種補登問題，甚至有民眾直接攜帶權狀謄本來參與講座，儼然成為房產諮詢現場。自2023年9月至今，永慶房屋已經舉辦320場、走入345個里，服務近9千人了解陽台補登流程與注意事項。

「我們一定會主動告知屋主陽台可以補登的資訊，不講會讓屋主損失好幾百萬！」賴上偉店長如此說道。這種誠實精神，不只是房仲業者的專業表現，更展現永慶房屋經紀人的社會使命。