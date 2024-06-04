亞德客合併營收為人民幣6.27億餘元，年減0.69％；折合新台幣計價近28億元，年增0.99％。前五月合併營收人民幣近29.76億元，年增6.55％，折合新台幣計價近131.18億元，年增6.08％。

亞德客指出，5月營收來自電子、紡織及服裝機械、機床設備、汽車、通用機械及包裝等行業的出貨有較高之增長率。

亞德客表示，5月因五一勞動節連假，工作天數較少，亞德客5月接單金額依舊大於出貨，尤其第二、第三週的平均日出貨金額還創新高紀錄。惟部分客戶期望，大陸7月召開的三中全會將出台更多的獎勵政策，為爭取更多補助而延後拉貨，5月下旬出貨急速下降。

亞德客強調，亞德客相信，現階段需求只是遞延而不是消失，第三季出貨應可比原預期好，亞德客對今年出貨仍維持原先的期望，且公司對產品銷售組合及生產效率提升仍不斷精進，有助於持續提升營業利潤率，亞德客截至目前，也持續提高市場占有率，並對於市場需求及各項指標，維持樂觀的看法。